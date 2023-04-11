تجديد حبس 8 أشخاص تشاجروا بالأسلحة البيضاء في حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس 8 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستعراض القوة والقيام بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين بمنطقة صلاح سالم، بمدينة حلوان جنوب القاهرة، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.

ظهور المتهمين في مقطع مصور

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ظهروا خلال مقطع مصور بكاميرات المراقبة الموجودة أعلى العقارات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عرايا، وهم يحملون أسلحة بيضاء «جناجر - سنج»، ويقومون بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين بالمنطقة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين تشاجروا مع جيرانهم، واستعانوا ببعضهم البعض لمحاولة التعدي على جيرانهم بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهم.

عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء

وحول العقوبة المتوقعة، يقول المحامي إبراهيم عبد العزيز الخبيرالقانوني، لـ«الوطن»، إن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه».