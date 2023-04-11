وزير الخارجية المجري يصل إلى موسكو لبحث التعاون في مجال الطاقة

وصل وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم، لبحث التعاون مع روسيا في مجال الطاقة.

وقال سيارتو، بحسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، أنّه من المقرر أن يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ورئيس شركة «روسآتوم» الروسية الحكومية أليكسي ليخاتشيف، لبحث أهم قضايا التعاون في مجال الطاقة بين البلدين بهدف ضمان أمن إمدادات الطاقة في المجر.

وأضاف أنّه من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة في المجر، يتوجب علينا توفير إمدادات غير منقطعة من النفط والغاز والوقود النووي، والتعاون الروسي المجري الدائم يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق هذه المتطلبات، مشيرا إلى أنّ هذه ليست مسألة تفضيلات سياسية وإنما مسألة طبيعية.