استقبال البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر يتصدر العدد الجديد من «الكرازة»

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددًا جديدًا من مجلة الكرازة المنبر الإعلامي للكنيسة واللسان الناطق لها، وتصدرت الصورة التذكارية للبابا تواضروس الثاني وفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، وذلك خلال استقباله بالمقر البابوي بالقاهرة أواخر الشهر الماضي.

مقال البابا تواضروس

وتضمنت الصفحة الثانية من العدد الجديد كلمة البابا شنودة الثالث بعنوان «محبة الله على الصليب»، وسنكسار الكنيسة (كتاب يؤرخ تاريخ الكنيسة ويصلى منه خلال القداسات).

وكتب البابا تواضروس في الصحفة الثالثة من المجلة مقالا بعنوان «الهوية»، ويوضح خلاله ملامح الهوية القبطية الأرثوذكسية من خلال ثلاثه نقاط وهي: الأيقونة والجوهرة والمنارة.

وتستعرض الصفحة الرابعة والخامسة من العدد الجديد أخبار الكنيسة والنشاط المكثف للبابا تواضروس الثاني خلال الأيام القليلة الماضية، إذ قام البابا بافتتاح برنامج لوجوس للقيادة كما استقبل منسق المجلس الأوروبي لمكافحة الإرهاب ووزير خارجية أرمينيا.

مقالات المطارنة والأساقفة

وعرضت الصفحة الثامنة من المجلة النشاط المكثف لإيبارشيات الكرازة المرقسية إذ عرضت سيامات ورسامات وتكريسات في إيبارشيات الكرازة.

وجاءت الصفحات التالية متضمنة عددا من المقالات للآباء المطارنة والأساقفة، حيث كتب الأنبا باخوميوس الذات والله، والأنبا ديمتريوس مطران ملوي بعنوان «القديس العظيم آفا ڤيني المتوحد وديره العامر بملوي»، «السور الروحي (الصوم)» للأنبا تكلا، مطران دشنا، و«أيقونة الابن الضال» للأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس السكة الحديد، بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.