المجر: الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة إرسال قوات «حفظ سلام» لأوكرانيا

كشف رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة عن عزم الاتحاد الأوروبي مناقشة مرة أخرى مسألة إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا.

وقال أوربان، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، إنّه بات من الممكن مناقشة دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال المباحثات المرتقبة مسألة ما إذا كان يمكنهم إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا أو من الأفضل عدم إرسالها.

وشدّد أوربان على موقف بلاده الرافض لتوريد أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الدول الغربية تجري حاليا مباحثات لمناقشة الكمية اللازمة من طائرات ودبابات وقذائف تحتوي على عناصر من اليورانيوم بهدف إرسالها إلى أوكرانيا، بعكس المباحثات التي جرت العام الماضي التي كانت تناقش إمكانية توريد أسلحة فتاكة إلى كييف.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حذّر فيه وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري بيتر زيجارتو من عواقب نشوب صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي الناتو وروسيا بشأن أوكرانيا، مشددا على ضرورة العمل وبذل كافة الجهود الممكنة في هذا الشأن.

كانت المجر عارضت منذ بداية الصراع «الروسي - الأوكراني» فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية، وإرسال أسلحة إلى كييف، ما دفع البرلمان المجري إلى إصدار في مارس 2022 مرسوما يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضي البلاد.