متى ليلة القدر 2023 وعلاماتها.. أيام المغفرة والعتق من النار

مع بدء العشر الأواخر من رمضان، يكثر المسلمون من الأدعية والصلاة والتقرب إلى الله تعالى، ويزداد التساؤل عن موعد ليلة القدر 2023 وعلاماتها.

وبشأن ذلك، أجابت دار الإفتاء عن السؤال المتداول متى ليلة القدر 2023، وعلاماتها وكيف يمكن الشعور بها وفعل الطاعات تقربا إلى الله تعالى.

متى ليلة القدر 2023؟

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين ليلة القدر وينتظرها ليتقرَّب فيها إلى الله، فقد كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ»، كما روت عَائِشَة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ».

وعن تساؤل متى ليلة القدر 2023، فقد أخفى الله سبحانه وتعالى ليلة القدر حتى تكثر الطاعات في تلك الأيام، ويزيد أجر المجتهدين وثوابهم، ولكنها تقع في ليلة وترية وستبدأ العشر الأواخر من رمضان 2023 بداية من الأربعاء المقبل، وهي الأيام التي تمتلئ بالمغفرة وقبول الأعمال والعتق من النار، والعبادة فيها خيرٌ من عبادة ألف شهرٍ، وفيها تنزل الملائكة إلى الأرض يسلمون على المؤمنين الصائمين.

وستوافق الليالي الوترية 2023 هذا العام كما يلي:

ليلة 21 رمضان من مغرب الثلاثاء 11 أبريل وحتى فجر الأربعاء 12 أبريل.

ليلة 23 رمضان من مغرب الخميس 13 أبريل وحتى فجر الجمعة 14 أبريل.

ليلة 25 رمضان من مغرب السبت 15 أبريل حتى فجر الأحد 16 أبريل.

ليلة 27 رمضان من مغرب الاثنين 17 أبريل حتى فجر الثلاثاء 18 أبريل.

ليلة 29 رمضان من مغرب الأربعاء الموافق 19 أبريل وحتى فجر الخميس.

وورد في فضل ليلة القدر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، ومن علاماتها أنها تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، وأنها لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ.

أدعية ليلة القدر

«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»، حيث ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

كما يمكن الدعاء بالعديد من الأقوال والرغبات وهي:

«اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا».

«اللهم اعصمنا من الزلل، واجبر ما بنا من خلل، نعوذ بك من طول الأمل، وحبوط العمل.»

«اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.. سبحانك إنك على صراط مستقيم».

الرسول علّم السيدة عائشة كيفية الدعاء، فقال لها: قولي «اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم».

«اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل».

«اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير»

«اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم».

«اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلامًا تامّاً على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم ويُستَسقى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آلهِ وصحبه وسلم أجمعين».