الليالي الوترية في رمضان 2023.. ترقب ليلة القدر بالعشر الأواخر

يبحث العديد من المسلمين عن الليالي الوترية في رمضان 2023؟، بعد 20 يوما من شهر رمضان الكريم، وبدء العشر الأواخر، مساء اليوم، والتي ينتظر خلالها المسلمون الليالي الوترية، من أجل اللحاق بليلة القدر المباركة، والتي هي خير من ألف شهر.

الليالي الوترية في رمضان 2023

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الليالي الوترية في رمضان 2023:

- الليلة الوترية الأولى، هي ليلة 21 رمضان 1444، وتبدأ من مغرب اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، حتى فجر الأربعاء 12 أبريل.

- ثاني الليالي الوتر، تكون ليلة 23 رمضان 1444، من مغرب الخميس الموافق 13 أبريل 2023، حتى فجر الجمعة 14 أبريل.

- الليلة الوترية الثالثة، توافق ليلة 25 رمضان 1444، وتبدأ من مغرب السبت الموافق 15 أبريل 2023، حتى فجر الأحد 14 أبريل.

- رابع ليالي الوتر، هي ليلة 27 رمضان 1444، وبدايتها من مغرب يوم الاثنين الموافق 17 أبريل، حتى فجر الثلاثاء 18 أبريل.

- آخر ليلة وترية في رمضان، ستكون ليلة 29 رمضان 1444، وتبدأ من مغرب الأربعاء الموافق 19 أبريل، وتنتهي فجر الخميس 20 أبريل.

وبعد استعراض الليالي الوترية في رمضان 2023، توضح «الوطن»، موعد ليلة القدر، وفقا لأحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم التي تناولت ذلك.

أدعية في الليالي الوترية في رمضان 2023

- روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى (تخاصم) رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيراً لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة»

- وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنُسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر».

- وأخيرًا، روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان»

الأدعية المستحبة في ليلة القدر

وفيما يتعلق بـ الأدعية المستجابة في ليلة القدر، لم يرد دعاء محدد مستجاب يخص تلك الليلة المباركة، لكن هناك أدعية مستحبة إذ يتقرب بها العبد إلى ربه، ويمكن الدعاء بما شاء كل شخص، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر:

- ربي إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وفي الليالي الوترية من رمضان، اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا.

- اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا

- اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، آمين يا رب العالمين.

- ربنا في هذه الليالي المباركة من رمضان أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك، فرج عني ما أهمني، وتولى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير.