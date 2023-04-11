كيف نحيي ليلة القدر؟.. دار الإفتاء توضح

كيف نحيي ليلة القدر؟ سؤال يطرحه الملايين من المسلمين، بالتزامن مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وبدء ليالي العشر الأواخر منه، والتي ينتظر خلالها الجميع في الليالي الوترية من الشهر الكريم، حسبما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وُرد عنه بشأن ليلة القدر.

كيف نحيي ليلة القدر

وورد سؤال لدار الإفتاء يقول: كيف نحيي ليلة القدر ونفوز بها؟ وما الدعاء المأثور فيها؟ وجاءت إجابة السؤال في فتوى حملت رقم 190، إذ أوضحت الدار في ردها أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يُخفي ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها وخاصة في العشر الأواخر منه ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5]، فتكون حظه من الدنيا وينال رضاء الله في دنياه وفي آخرته؛ لذلك أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان؛ حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان، كما أشارت دار الإفتاء المصرية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان.

ونوهت دار الإفتاء إلى أنَّ موعد ليلة القدر قد اختلف الفقهاء في تعيينه، وأشارت إلى أنَّه نظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد في فضل إحيائها وكيف تحيي ليلة القدر عدة أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

أما بالنسبة للدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وفي فيديو بثته الدار عبر قناتها بموقع يوتيوب تناولت فيه موضوع كيف نحيي ليلة القدر وقدمت عددا من النصائح منها:

- خد قسطا من الراحة بعد الظهر لتنشط قليلا

- لا تأكل كثيرا حتى تستطيع القيام والطاعة

- لابد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة

- أكثر من الاستغفار والدعاء للمؤمنين والمؤمنات

- أقبل على الله عز وجل بكل جوارحك حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيئ سوى الله تعالى

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الليالي الوترية في رمضان 2023:

- الليلة الوترية الأولى، هي ليلة 21 رمضان 1444، وتبدأ من مغرب اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، حتى فجر الأربعاء 12 أبريل.

- ثاني الليالي الوتر، تكون ليلة 23 رمضان 1444، من مغرب الخميس الموافق 13 أبريل 2023، حتى فجر الجمعة 14 أبريل.

- الليلة الوترية الثالثة، توافق ليلة 25 رمضان 1444، وتبدأ من مغرب السبت الموافق 15 أبريل 2023، حتى فجر الأحد 14 أبريل.

- رابع ليالي الوتر، هي ليلة 27 رمضان 1444، وبدايتها من مغرب يوم الاثنين الموافق 17 أبريل، حتى فجر الثلاثاء 18 أبريل.

- آخر ليلة وترية في رمضان، ستكون ليلة 29 رمضان 1444، وتبدأ من مغرب الأربعاء الموافق 19 أبريل، وتنتهي فجر الخميس 20 أبريل.