مسلسل رسالة الإمام الحلقة 19.. طبول الحرب تدق بين السري والجروي

سردت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة النجم خالد النبوي تفاصيل جديدة في أحداث المسلسل، حيث كشفت الحلقة عن استعداد السري «حمزة العيلي» وجنوده لمواجهة الجروي «نضال الشافعي»، بعد أن علم بقدومه مع العباسي «فراس سعيد» وصهيب «محمد علاء» من أجل احتلال الفسطاط والظفر بالوالي المطلب «وليد فواز».

الحلقة التاسعة عشر من مسلسل رسالة الإمام الشافعي

كما سردت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل رسالة الإمام الشافعي التي عرضت مساء أمس محاولات استخدام الإمام الشافعي للحبر والمخطوطات لتدوين علوم الدين والكتابات التي لم تدون من قبل الصحابة .

بينما تحاول هند «سلمى أبو ضيف» أن تستلهم رضا خالها بعد أن رفضت الزواج من شقيق زوجها الراحل الذي كان قد قرر أن يزوجها له.

مسلسل رسالة الإمام الشافعي

ومن المنتظر أن تكشف الحلقات المقبلة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي عن تفاصيل جديدة بشأن الحرب المنتظرة بين جنود السري وجنود الجوري.