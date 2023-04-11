مصطفى حسني يكشف عبر قناة الناس: شبابنا مستهدف في دينه وقلبه وعقله

قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إنّ سنة الله في هذا الكون أنّ كل متعة يحتاج الإنسان لها، يحتاج في المقابل إلى مسؤولية دفع ثمن هذه المتعة، ومع كل ثمن يدفعه الإنسان لتحقيق هذه المتعة ينمو في هذه الدنيا، حيث يضحي الإنسان بأشياء هو يحتاج لها، ولكن هناك متع كبيرة محرمة يبدو أنّها سهلة ليس لها ثمن أو تسبب ألم، مثل إدمان مشاهدة الإباحية، ولكن هذا الأمر خدعة.

يجب الوقوف وحماية الاتزان النفسي

وأضاف حسني، خلال حلقة اليوم من برنامج «رميم» المذاع على قناة «الناس»: « يجب الوقوف وحماية الاتزان النفسي لنا خصوصا وأننا في زمن وباء الإباحية، فكان من قبل صعب مشاهدة هذه الأفلام ولكنها الآن متاحة في كل مكان، ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تخترق ويتم نشر مشاهد إباحية يتفاخر البعض بنشرها أو إرسالها لأصدقائه».

كل إنسان يتعرض لمادة إباحية تتدمر نفسيته

وشرح حسني «أنّ كل إنسان يتعرض لمادة إباحية تتدمر نفسيته ويحدث له خلل كبير بالاتزان النفسي، حيث تتواجد أسباب كثيرة لاجتياح الإباحية مجتمعنا أولها سهولة الوصول لها، خاصة وأنّ الشباب أصبح مستهدفا في دينه وآخرته ونفسيته وأمواله وقلبه وعقله اللذين يتم أذيتهم بسبب مشاهدة الإباحية وتسبب انهيار نفسي».