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مصطفى حسني عبر قناة الناس: اللي قرشه «من حرام» غير مستجاب الدعاء

كتب:

شريف سليمان
10:48 م | الأحد 09 أبريل 2023
مصطفى حسني الداعية الإسلامي

مصطفى حسني الداعية الإسلامي

قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إن الإنسان الذي يفقد الثقة في القرش الحلال، يدفع أثمانًا كثيرة في الدنيا والآخرة، ويجب أن يعيد ترميم الثقة في القرش الحلال.

وأضاف حسني، خلال حلقة اليوم من برنامج «رميم» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد: «اللي قرشه من حرام مستغني عن ربنا سبحانه وتعالى، لذا يكون غير مستجاب الدعاء، لأن ربنا قال له لا تكسب إلا من حلال ، فوضع الكلام على جنب واتصرف، وكل همه جمع المال».

مصطفى حسني: الحياة كلها تسير بمدد ربنا

وأوضح الداعية: «اللي بيجمع المال من حرام، ميطلبش من ربنا حاجة، أنت محتاج ربك يحافظ على نفسك ورئتك، والحياة كلها تسير بمدد ربنا، فتخيل إنسان عايش محروم إنه يقول يا رب بسبب انهيار ثقته في القرش الحلال».

وأشار إلى حديث النبي (ص) «الرجلَ يُطيل السفر. أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغُذي بالحرام، فأنَّى يُستجاب لذلك؟!».

وواصل: "سيدنا سعد قال له يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال له يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة".

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