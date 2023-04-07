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مصطفى حسني يكشف عبر قناة الناس علامات مسامحة المظلوم لظالمه

كتب:

هاجر عمر
02:00 م | الجمعة 07 أبريل 2023
الداعية مصطفى حسني

الداعية مصطفى حسني

كشف الداعية مصطفى حسني، عن علامات مسامحة المظلوم لظالمه في الدنيا وهي ترك الشكوى والحديث عن موضوع الظلم، إذ أن ذكريات الألم تتجدد كلما تحدث المظلوم عن ظلمه، وترك غيبة الظالم، الذي تسبب بالأذى، وترك تتبع أخباره للتعرف على مدى حزنه أو سعادته، وما إذا كان الله سبحانه وتعالى قد انتقم منه أم لا، وهذا يدل على أن المظلوم سامح ظالمه.

العفو هو المستوى الثاني من التسامح    

وأضاف حسني في حديثه ببرنامج رميم على قناة الناس، أن هناك مستوى ثانيا من التسامح وهو العفو، مشيرًا لقول الله سبحانه وتعالى بكتابه الكريم، (وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).

ذنوب يغفل عنها الإنسان ويفاجأ بها يوم القيامة

وأستطرد الداعية مصطفى حسني، أن هناك الكثير من الذنوب التي يغفل عنها الإنسان ويفاجأ بها يوم القيامة، قد يكون قام بها الإنسان ولم يشعر بها، وذنوب كانت عبارة عن نعم أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان وعصا الله بها، إضافة إلى أنه من الممكن أن يكون ميزان الحسنات والسيئات بمقاييس البشر لا يستحق الإنسان عفو الله سبحانه وتعالى.

التعرض للظلم يخلص الإنسان من ذنوبه يوم القيامة

وتابع حسني أنه يمكن التخلص من هذه الذنوب والحصول على عفو الله جل وعلى من خلال التمعن بكلام الله سبحانه وتعالى لأبو بكر الصديق بالقرآن الكريم عندما طلب منه العفو ومسامحة من تحدث عن ابنته عائشة، وهو مسطح بن أسافة، مشيرًا إلى قوله عز وجل بكتابه الكريم (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).

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