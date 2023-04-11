الأمم المتحدة: قرار طالبان بمنع النساء من العمل معنا يضعنا أمام خيار مروع

أعلنت الأمم المتحدة اليوم، أن قرار حركة طالبان بمنع النساء من العمل ضمن طاثم المنظمة في أفغانستان يضعها أمام خيار مروع إزاء مواصلة عملياتها في هذا البلد.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان ـ حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية ـ أن حركة طالبان تدفعنا للاختيار بين تقديم الدعم أو التمسك بقواعدنا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أدان الحظر المفروض على عمل النساء الأفغانيات مع الأمم المتحدة، معربا عن مخاوفه من أن يقوض الحظر القدرة على تقديم المساعدة المنقذة لحياة الأشخاص الأكثر ضعفا في أفغانستان بما في ذلك النساء والأطفال.