طالبان تعتقل 3 عناصر من «داعش» بولاية نيمروز

أعلن الإعلام الأفغاني، عن اعتقال طالبان لـ3 عناصر من «داعش» في ولاية نيمروز، وفقًا لموقع قناة «العربية».

اشتباكات بين طالبان وداعش بـ«نيمروز»

يشار إلى وقوع اشتباكات بين طالبان و«داعش» صباح اليوم الأحد، بولاية نيمروز الواقعة أقصى جنوب البلاد.

طالبان تعتقل مؤسس مشروع يروج لتعليم الفتيات

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت في 28 مارس الماضي، عن اعتقال سلطات حركة طالبان في أفغانستان لمؤسس مشروع يروج لتعليم الفتيات هناك.

ووفقًا لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان التي دونت على موقع «تويتر»، أنَّه تم اعتقال رئيس «بين باث-1» والمؤيد لتعليم الفتيات مطيع الله ويسا، بالعاصمة «كابول».