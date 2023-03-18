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هجوم لـ«طالبان» على موقع لتنظيم «داعش خرسان» في أفغانستان

كتب:

حسن رمضان
02:29 ص | السبت 18 مارس 2023
عناصر من حركة «طالبان»-صورة أرشيفية

عناصر من حركة «طالبان»-صورة أرشيفية

اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة «مزار شريف» بـ«ولاية بلخ» شمال أفغانستان، بين حركة «طالبان» ومجهولين، فيما أشارت مصادر، لقناة «العربية» الإخبارية، إلى هجوم للحركة على موقع لتنظيم «داعش خرسان» في المدينة الأفغانية.

وفي 9 مارس الجاري، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف مقر إدارة حاكم «بلخ» أسفر عن مقتل حاكم الولاية الأفغانية المعيّن من حركة «طالبان» داود مزمل.

وقال المتحدث باسم شرطة «بلخ»، آصف وزيري إن مزمل، قتل مع اثنين آخرين في الانفجار، وفاق لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

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بقلم حسن رمضان