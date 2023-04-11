النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون إنشاء أكاديمية الشرطة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون التشريعية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة والمقدم من الحكومة.

مجلس النواب

وذكرت الحكومة، أنّ التعديل يستهدف إدراك وزارة الداخلية بأنّ التطوير لا ينتج أثره الإ بتطوير العنصر البشري وإعادة تأهيله والحرص الدائم على الارتقاء بمستوي طلبة الأكاديمية للتكيف بالحياة النظامية بكل عناصرها والأعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها، والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.

وتتضمن التعديلات التي ناقشها مجلس النواب، تشكيل مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، بحيث يرأس المجلس أقدم أعضاءه في الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه، كما يتولي أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه.

ويعمل مشروع القانون على تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.

كلية الشرطة

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

وتضمن تعديل مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات، وتعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية وتحديد شروط منح درجة الدكتوراه، واستحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية.