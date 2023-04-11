«النواب» يدين الاعتداء الإسرائيلي السافر على المصلين في المسجد الأقصى

أدان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وأكد في بداية الجلسة العامة اليوم، أنّ اقتحامُ الشرطةِ الإسرائيليةِ للمسجدِ الأقصى الشريفِ وما صاحبَ ذلكَ منْ اعتداءاتٍ سافرةٍ على المصلين ما هوَ إلا تعدّ صارخٍ على حريةِ العبادةِ التي كفلتها المواثيقُ الدوليةُ كافة،كما أنّهُ تصعيدٌ خطيرٌ غيرُ مقبول.

الاعتداء الصهيوني على المسجد الأقصى

وقال رئيس مجلس النواب في كلمته بشأن الاعتداء الإسرائيلي السافر على المسجد الأقصى: «السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، اسمحوا لي قبلَ أنْ نشرعَ في نظرِ بنودِ جدولِ أعمالِ جلسةِ اليومِ أنَ أتلوَ على مسامعكمْ عباراتٍ تجيشُ معانيها بصدرِ كلٍ مصريٍ منذُ فجرِ الأربعاءِ الماضي الخامسَ منْ أبريل عامَ 2023، يومَ أن استيقظَ الجميعُ على مشهدٍ منْ المشاهدِ المستنكرةِ وصورةٍ منْ صورِ الانتهاكاتِ الإسرائيليةِ المتكررةِ لحرمةِ الأماكنِ المقدسةِ فكانَ اقتحامُ الشرطةِ الإسرائيليةِ للمسجدِ الأقصى الشريفِ وما صاحبَ ذلكَ منْ اعتداءاتٍ سافرةٍ على المصلين ما هوَ إلا تعدّ صارخٍ على حريةِ العبادةِ التي كفلتها المواثيقُ الدوليةُ كافة».

وأضاف رئيس البرلمان: «ما حدث تصعيدٌ خطيرٌ غيرُ مقبول ولنْ ينتجَ عنهُ إلا مزيدٌ منْ الاحتقانِ وتفاقمَ للعنفِ وتقويض لجهودِ التهدئةِ التي تسعى لها مصرُ في ظلِ شراكةٍ إقليميةٍ ودوليةٍ، ونحنُ ندينُ ونستنكرُ هذا الاعتداءِ السافرِ على القيمِ الإنسانيةِ والانتهاكُ الصارخُ للقراراتِ والمواثيقِ الدوليةِ».

مجلس النواب

وتابع رئيس النواب: «نطالبُ المجتمعَ الدوليَ بتحملِ مسؤوليتهِ في وضعِ حدٍ لتلكَ الاعتداءاتِ حتى نجنبَ المنطقةُ مزيدا منْ التوترِ والعنفِ، حفظَ اللهُ شعوبَنا جميعًا منْ كلّ شرٍ وسوء، ووفقنا لما فيهِ الخيرُ والأمنُ والأمانُ لشعوبِ الأرضِ في كلِ مكان».