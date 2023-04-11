المشدد 5 سنوات لعامل وشقيقته أحدثا عاهة مستديمة لجارهما في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، المدعو «ع.ا»، عامل، وشقيقته «ن.ا»، بالسجن المشدد 5 أعوام، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لـ «ج.ا»، بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، لخلافات الجيرة.

جروح وإصابات جسيمة

وترجع أحداث القضية الى شهر يناير من عام 2022 بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، عندما تلقى مركز الشرطة بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعى، يفيد وصول المجني عليه مصابا بجروح قطعية وإصابات جسيمة، إثر التعدي عليه بألواح زجاجية، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة بنسبة 30%، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

وبالانتقال لموقع البلاغ، أفاد المجني عليه باتهام جيرانه المتهمين بإصابته وإلقاء ألواح زجاجية عليه بسبب خلافات بينهم.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وتم التحقق في الواقعة بواسطة وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وتم القبض على المتهمين بعد تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.