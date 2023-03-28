مصرع شاب بعد خروجه من مطار سوهاج.. فرحة العودة من «الغربة» تحولت لمأتم

تحولت الفرحة بعودة شاب من السعودية، إلى حزن، بعد مصرعه في حادث سير، عقب خروجه من مطار سوهاج الدولي، حيث كان عائدا لقضاء شهر رمضان مع أسرته في مركز أبو تشت بمحافظة قنا.

الفقيد متزوج ولديه طفلان

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية «تيجة»، التابعة لمركز أبوتشت، في محافظة قنا، عقب مصرع الشاب الذي تعرض لحادث عقب عودته من دولة السعودية في سيارة كان يستقلها على طريق عودته من سوهاج إلى مركز أبوتشت.

وقال محمد كامل، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، إن الشاب المتوفى يدعى رمضان الشمندي عبدالعال، وهو ابن قرية «تيجة» في مركز أبوتشت بمحافظة قنا، إثر تعرضه لحادث سير أثناء رجوعه من مطار سوهاج إلى قريته، ما أدى إلى وفاته، مؤكدا أن الفقيد متزوج ولديه طفلان، أكبرهما 3 أعوام.

وتابع «كامل»، بأن أهالي القرية أصابهم حزن شديد لوفاة هذا الشاب، والذي كان ينوي قضاء ما تبقى من شهر رمضان مع اسرته بعد سنوات من العمل السعودية، مشيرا إلى الراحل كان يبلغ من العمر نحو 32 عاما، ويتمتع بحسن الخلق، والطيية والشهامة.

وشيّع المئات من أهالي قرية والقرى المجاورة جثمان الشاب المتوفى في موكب مهيب، وتم دفنه بمقابر العائلة في القرية، وسط حالة من الحزن الشديد.

مصرع شاب على الطريق الصحراوي الغربي في سوهاج

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، تلقت إخطارا بوفاة شاب أثناء عودته من مطار سوهاج ومقيم بمحافظة قنا، وكذلك إصابة سائق السيارة الملاكي على طريق «سوهاج – قنا» الصحراوي الغربي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.