رئيس هيئة تعاونيات الإسكان: طرح أراضي وشقق بأسعار مخفضة بعد العيد

قال اللواء وليد فاروق سعيد البارودي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن الهيئة هي أقدم هيئات وزارة الإسكان، وتدعم تعاونيات الإسكان من خلال إنشاء مساكن متطورة وتجمعات تنموية تعاونية زراعية حرفية، مثل مشروع البحيرة، الذي يعمل به المواطن ويقيم فيه في نفس الوقت.

إنشاء مشروع طربول على مساحة 27 ألف فدان

وأضاف: «نعمل على إنشاء مشروع طربول على مساحة 27 ألف فدان، ونجاحه يولد فرص عمل للشباب، ونأمل أن تكون هناك حياه كاملة في المنطقة، حيث من المنتظر أن تكون هناك شراكات دولية كبرى.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الأول لمحرري الإسكان بمقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن الهيئة تعمل على دعم القارة الأفريقية، ولنا ريادة في كل مجالات تعاونيات الإسكان بالقارة السمراء، وأصبحنا عضو في الإتحاد الدولي للتعاونيات، ومصر استضافت المؤتمر الدولي الأفريقي الأخير التعاونيات خلال أكتوبر الماضي، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الهيئة لها نشاط بارز للغاية، وأن الهيئة تخدم شريحة كبيرة جدا من المجتمع، الذي يسعى للحصول على وحدة سكنية بالتعاون مع المجتمع المدني.

طرح وحدات سكنية بأقل سعر ممكن

وتابع: «سنطرح وحدات سكنية بأقل سعر ممكن، بعد العيد وفي أميز الأماكن بالقاهرة والمحافظات، لدينا القاهرة الجديدة، وبدر والعاشر من رمضان، وأكتوبر نصف تشطيب، بأسعار تنافسية، وأقل من التكلفة الآن، بتسهيلات في السداد، على أن يتم طرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة».

وأشار إلى طرح 240 وحدة سكنية، وقطعة أرض في القاهرة الجديدة، ومستشفى بمدينة بدر وقطعة أرض إداري تجاري، وفي دمياط وأكتوبر، وغيره من المدن الجديدة، وكلها سيتم طرحها بالمزاد.