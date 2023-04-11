«الإسكان» تعلن آخر موعد لتسجيل طلبات ودفع مقدم وحدات «سكن لكل المصريين 4»

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن يوم الخميس الموافق 13 أبريل هو آخر موعد لتسجيل طلبات ودفع مقدم جدية حجز الوحدات السكنية في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، مضيفة أن الحجز الإلكتروني سيتم بدايًة من يوم الأحد 30 أبريل حتى يوم الخميس 4 من شهر مايو.

مساحة الوحدات السكنية في «سكن لكل المصريين 4»

وتبدأ مساحات الوحدات السكنية التي تم الإعلان عن طرحها، من 75 إلى 127 مترً مربعًا، ومعدة خصيصًا لمتوسط وفوق متوسط الدخل.

المحافظات المطروح بها شقق «سكن لكل المصريين 4»

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن المحافظات والمدن المطروح بها الوحدات السكنية في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، وهي: «مدينة القاهرة الكبرى في محافظة القاهرة، ومركز الزقازيق في محافظة الشرقية، ومنطقة بياض العرب في محافظة بني سويف، ومدينتي سفاجا والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينتي شطا والزرقا في محافظة دمياط، ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة».

وحرص الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق على متابعة، تنفيذ الوحدات المطروحة في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 4»، موضحًا أن المبادرة من أكبر المشروعات الوطنية، لافتًا إلى أنها تهدف للارتقاء بمساكن ملائمة لمختلف طبقات المجتمع.