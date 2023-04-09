صندوق الإسكان يعلن آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق «سكن كل المصريين 4»

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استمرار عملية تسجيل المواطنين لطلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز فيما يخص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد «سكن كل المصريين 4» متوسط/ فوق متوسط الدخل حتى الخميس المقبل الموافق 13 من شهر أبريل الجاري، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا، خلال الفترة من الأحد 30 أبريل، وحتى الخميس 4 من شهر مايو المقبل.

لا أفضلية بين المواطنين الذين يقومون بعملية التسجيل

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنّه لا توجد أفضلية بين المواطنين الذين يقومون بعملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل، ومن يقومون بالتسجيل في نهاية المدة، مشيرًا إلى أنّه يجب على المواطنين استكمال إجراءاتهم عبر الموقع الإلكتروني، ورفع المستندات الموضحة في كراسة الشروط بصيغة ملف PDF مضغوط بحيث لا تزيد مساحته على 2 جيجا.

التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن أنّ الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg يعمل بكفاءة، ويمكن للمواطنين الدخول إليه في أي وقت على مدار الأسبوع وتحميل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، لافتًا إلى أنّ التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا، وأنه سيتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي

وأكد أنّه يمكن للمواطنين الراغبين في مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري على موقع «فيس بوك».