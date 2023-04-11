ليلة القدر خير من ألف شهر.. اعرف فضلها والأدعية المستحبة

ليلة القدر من الليالي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، إذ قال في كتابه «ليلة القدر خير من ألف شهر.. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ* سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

ويمكن فعل العديد من العبادات والطاعات في الليلة التي فضلها الله بين باقي الأيام في شهر الصوم، ويحرص المسلمون على التقرب إلى الله بالأدعية والصلاة والصدقات لاغتنام فضل تلك الليلة.

وكما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم بأنه ليلة القدر خير من ألف شهر، نعرض فيما يلي، الليالي التي يمكن أن توافق ليلة القدر 2023.

ليلة القدر خير من ألف شهر

ويمكن أن توافق ليلة القدر التي اعتبرها الله بأنها خير من ألف شهر الليالي الوترية 2023 تلك الأوقات:

ليلة 21 رمضان من مغرب الثلاثاء 11 أبريل حتى فجر غد الأربعاء الموافق 12.

ليلة 23 رمضان من مغرب الخميس حتى فجر الجمعة 14 أبريل.

ليلة 25 رمضان من مغرب السبت حتى فجر الأحد.

ليلة 27 رمضان وقد يوافق ليلة وترية ويبدأ من مغرب الاثنين حتى فجر الثلاثاء 18 أبريل.

ليلة 29 رمضان من مغرب الأربعاء حتى فجر الخميس 20 أبريل.

أدعية شهر رمضان

ويمكن الدعاء في تلك الليلة بكل الأدعية المأثورة في دعاء ليلة القدر، ومنها:

وورد في السنة النبوية أدعية في تلك الليلة وهي:

«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»، حيث ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

كما يمكن الدعاء بالعديد من الأقوال والرغبات وهي:

«اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا».

«اللهم اعصمنا من الزلل، واجبر ما بنا من خلل، نعوذ بك من طول الأمل، وحبوط العمل.»

«اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.. سبحانك إنك على صراط مستقيم».

«اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.»

«اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم».

«اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلامًا تامّاً على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم ويُستَسقى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آلهِ».

وذكر شيخ الأزهر في حديث سابق له جرى نشره على صفحة دار الإفتاء المصرية، فضل ليلة القدر، موضحًا أنَّ ليلة القدر ليست كما يتصور البعض، ولكن المقصود هو الاجتهاد في العبادة والاستزادة من عمل الخير من صلاة واستغفار وقراءة للقرآن وإكثار من الطاعات دون معرفة الميعاد المحدد لها حتى لا يتكاسل الناس ويغتنمون تلك الليلة التي فضلها الله على معظم الأيام وجعل التقرب فيها إليه أضعافا مضاعفة، وطلب الرحمة من الله؛ لأنه يقبل في هذه الليلة ما لا يقبله في غيرها.

وحثت دار الإفتاء في فيديو لها المسملين، على اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان بقراءة القرآن والذكر والصلاة، وألا ينشغلوا عنها بفضول الدنيا، كما ورد عن عَائِشَة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ».