محافظ كفر الشيخ: توزيع 25 ألفا و400 شنطة رمضانية على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 3 آلاف شنطة رمضانية، دفعة عاشرة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لمحافظة كفر الشيخ من وزارة الأوقاف توزعها مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على الأسر المستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وصول 3 آلاف شنطة

وشهد الشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وشريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، وصول 3 آلاف شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، دفعة عاشرة، من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزعها مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

توزيع 25 ألفا و400 شنطة رمضانية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 25 ألفا و400 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، ولإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجهاً الشكر للقيادة السياسية، لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.