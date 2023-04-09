توزيع 17 ألف شنطة رمضانية من بين 65 ألفا على الأسر المستحقة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 5 آلاف شنطة رمضانية، كدفعة سادسة وسابعة، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لتوزيعها على الأسر المستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وصول 5 آلاف شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي

وشهد شرف هيكل، مدير إدارة شؤون الديوان بالمحافظة، والشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وبركات سالم فرج، مدير أمن محافظة كفر الشيخ، وصول 5 آلاف شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، كدفعة سادسة وسابعة من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزعها مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

محافظ كفر الشيخ: توزيع 17 ألف شنطة رمضانية على الأسر المستحقة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 17 ألف شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، وإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما يجرى التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك فضلاً عن كميات اللحوم التي تُكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان.