وصول 2500 شنطة رمضانية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول 2500 شنطة رمضانية جديدة «دفعة سادسة» من بين 65 ألف شنطة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

جاء ذلك بإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل المديرية، وبحضور والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، وعدد من قيادات الأوقاف والتضامن الاجتماعي.

توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، وإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من رمضان.

توزيع الـ5 دفع السابقة على الأسر الأولى بالرعاية

ووجّه «نور الدين»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولوزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أنه جرى توزيع الـ5 دفع السابقة، على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وجار توزيع الدفعة السادسة وعددها 2500 شنطة.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما يجرى التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك فضلاً عن كميات اللحوم التي تُكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان.