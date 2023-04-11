«الداخلية»: القبض على المتهم بسرقة متعلقات السيارات في الدقهلية

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة السيارات في أحد الشوارع بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافه وأمكن ضبطه.

ارتكاب 5 وقائع سرقة

وبمواجهته اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقة متعلقات مواطنين من داخل السيارات عن طريق فتح زجاج السيارات باستخدام «سكين معدني».

وجرى بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الوقائع، وكذا المسروقات ومبلغ مالي من المبالغ مستولى عليها.