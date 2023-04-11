«الداخلية»: ضبط سائق أتوبيس بالقاهرة لتسببه في مصرع سيدة دهسا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات، مصابة بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابها إثر ادعاء مصادمة.

بالانتقال والفحص تبين بأنه حال عبور المصابة بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدم بها أتوبيس غير معلوم أرقام لوحاته، ولاذ قائده بالفرار به، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، وبسؤال نجل المصابة أيد ما سبق، ولم يتهم أو يشتبه في الحادث جنائياً، وفي وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المصابة المذكورة متأثرة بإصابتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد المركبة المتسببة في الحادث وتبين أنها أتوبيس حيازة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وأنه وراء ارتكاب الواقعة المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقرر بأنه حال سيره بالشارع محل الواقعة فوجئ بالمتوفية حال عبورها الطريق وحاول تفاديها إلا أنه لم يتمكن واصطدم بها، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً وتعدي الأهالي عليه.