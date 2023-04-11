«الداخلية» تضبط 5 لصوص سرقوا مزرعة في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوقرقاص بمديرية أمن المنيا بتعدي مجهولين على مالك مزرعة و مزارع وإحداث إصابات بهما وسرقة عدد من الماشية من داخل المزرعة محل عملهما.

بالانتقال وبسؤال المزارع المصاب، قرر أنّه حال تواجدهما بالمزرعة محل الواقعة والكائنة بدائرة المركز .. فوجئ بمجموعة من الأشخاص مُلثمين وبحوزتهم أسلحة بيضاء وعصى وقاموا بتكبيلهما والتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما وسرقة عدد من الماشية ولاذوا بالهرب .

تمّ تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص من بينهم المزارع المصاب - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة وأضاف المزارع المصاب باتفاقه مع باقي المتهمين على سرقة المزرعة محل الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية، على أن يضع أقراص دوائية منومة داخل أحد المشروبات أثناء إفطار مالك المزرعة حتى لا يستطيع مقاومتهم وعقب بدء مفعول تلك الأقراص طلب منهم الحضور مستقلين (2 دراجة نارية تروسيكل) والتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض وقطعة حديدية والاستيلاء على (هاتفه المحمول – مبلغ مالي – عدد من الماشية).

وعقب ذلك طلب المزارع المصاب، من متهم آخر بإحداث إصابته وتكبيله ثم توجه باقي المتهمين بالمسروقات لمحل إقامتهم، وبسؤال باقي المتهمين أيدوا ما سبق، كما أرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم سيئ النية (عامل – مقيم بذات الناحية)، كما أرشدوا عن سيارة نقل ودراجة نارية والسلاح الأبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة.