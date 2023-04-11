السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحراز سلاح ناري في بورسعيد

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكما بالسجن 3 سنوات لعامل بالمنفذ الجمركي ببورسعيد وتغريمه ألف جنيه لحيازته سلاحا ناريا، كما أمرت المحكمة بمصادرة السلاح الناري المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

حيازة سلاح دون ترخيص

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد انعقدت برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، للنظر في القضية التي تعود أحداثها إلى يوم 19 يناير الماضي بدائرة قسم الجنوب أول بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها «محمد س ال س أ ن»، 33 سنة، حيث أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن عبارة عن فرد خرطوش.

أقوال الشهود

وشهد مأمور الضبط القضائي وهو أحمد رجب محمد، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الجنوب، بأنه حال مروره الأمني أبصر المتهم، وما إن شاهده حتى ألقى أرضا سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش، فقام الضابط بالتقاطه، وبضبط المتهم ومواجهته أقر بإحرازه بقصد الدفاع عن نفسه، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة وهو صالح للاستعمال.