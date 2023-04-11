المشدد 15 عاما لمتهم بتزوير أوراق رسمية لوالده المتوفى في بورسعيد

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد اليوم، حكما بالحبس المشدد 15 سنة لمُتهم قام بتزوير عقدي إيجار وبطاقة لوالده المتوفى، ومصادرة المحررات المضبوطة، وألزمته المصاريف الجنائية.

سجن متهم بالتزوير

كانت محكمة بورسعيد الجنائية برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل وسكرتارية طارق عكاشة، قضت بالسجن على المتهم «أحمد م ع» في القضية بتاريخ 2019 و2020 بدائرة قسم شرطة الشرق، حيث قلد بواسطة آخرين أختام إحدى الجهات الحكومية وهي مكتب شهر عقاري بورسعيد، وكذلك توقيعات الموظفين العاملين به، واستعملها بأن بصم بها على المحررين المزورين، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية.

كما اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي عن طريق الاصطناع الكلي، وهو صحة إثبات تاريخ والمنسوب صدورها إلى مكتب شهر عقاري بورسعيد، بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار الصحيحة، وساعده بأن أمده بالبيانات الواجب إثباتها فقام المجهول بتحريرها ومهرها بالأختام والتوقيعات المقلدة محل الاتهام الأول فتمت الجريمة بناء على ذلك.

كما تبين من التحريات اشتراك المتهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على اصطناع بطاقة الرقم القومي باسمه على غرار الصحيحة، واشترك بطريقي المساعدة مع موظفين عموم حسني النية بمأمورية ضرائب بورسعيد على ارتكاب تزويرا معنويا في محررات رسمية بجعل واقعة التزوير واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وارتكب تزويرا في محررات عرفية بأن قلد توقيعات والده بعقدين الإيجار واستعملها بتقديمها لمأمورية ضرائب بورسعيد تاني.

والد المتهم لم يستخرج بطاقة

وثبت بالاستعلام الوارد من مصلحة الأحوال المدنية أن الرقم القومي الخاص بالشاهد الأول، وثبت كذلك بالاستعلام الوارد من مصلحة الأحوال المدنية أن المدعو محمد عبد الفتاح لم يستخرج بطاقه رقم قومي وأنه قد توفي بتاريخ 14/11 عام 1995 بسجل مدني الشرق برقم 479، وثبت كذلك بالاستعلام الوارد من مكتب توثيق الشرق ببورسعيد عن عقدي الإيجار عدم الاستدلال عليها بالبحث اليدوي والمميكن.