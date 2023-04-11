محافظ كفر الشيخ يشارك في حفل إفطار 1500 طفل يتيم ويكرم حفظة القرآن

أقامت إحدى جمعيات كفالة الأيتام بكفر الشيخ حفل إفطار جماعي لعدد 1500 طفل من الأطفال الأيتام وأسرهم، وذلك بمشاركة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس الأمناء على مستوى محافظة كفر الشيخ، ومحمد السيد، مدير عام جمعية كفالة الأيتام بالمحافظة، ومحمد صبحي، المنسق الإعلامي للجمعية.

تكريم حفظة القرآن الكريم

وكرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 20 من حفظة القرآن الكريم، ومنحهم جوائز مالية وشهادة تكريم، وذلك وسط مشاركة كبيرة من الحاضرين في حفل الإفطار، والذي تم تنظيمه في حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ.

فرحة عارمة للأطفال لمشاركة المحافظ

وأعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فرحته البالغة أثناء توزيع عدد من الألعاب المتنوعة على الأطفال وسط سعادة غامرة لهم، لتوزيع الهدايا عليهم من قبل المحافظ.

كما أقامت الجمعية حفلا ترفيهيا للأطفال، عقب تناول إفطار اليوم الثلاثاء، وسط فرحة عارمة للأطفال.