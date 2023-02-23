مبادرة جديدة في سوهاج لكفالة الأطفال الأيتام بالقرى والنجوع

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان مبادرة إنسانية تحت عنوان «أكفل طفل يتيم ولو لمرة واحدة فى حياتك»، تهدف إلى دعم كفالة الطفل اليتيم من جميع الجوانب، لتوفير أبسط احتياجاته الأساسية وهي التغذية السليمة، وتوفير فرص تعليمية جيدة له، وتهيئته لمستقبل أفضل، بالإضافة إلى علاجه في أفضل المراكز الطبية، فضلًا عن التأكيد له أنه ليس لوحده، وأننا جميعا خلفه ندعمه ونساعده حتى يصل إلى بر الأمان.

الاهتمام بالأطفال الأيتام

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة «أكفل طفل يتيم ولو لمرة فى حياتك» جاءت تأكيداً على اهتمام الجمعية بهذه الشريحة، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولوياتها في جميع المجالات، حيث في الجانب الصحي نجحت في علاج الآلاف من الأطفال الأيتام من خلال تلقيه العلاج المناسب لدى أفضل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وأضاف أنه لضمان استمرار مسيرته التعليمية، وتخفيف العبء عن كواهل أوصيائهم، نجحت في الجانب التعليمي فى تطوير ودعم عشرات المدارس والحضانات والتي امتدت لنواحي وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة سوهاج، وفي مجال التغذية والتي تلعب دوراً مهماً وأساسياً لصحة الطفل وحتى يستطيع جسمه وأعضائه المختلفة النموّ بشكلٍ سليم، حيث نجحت في توزيع ملايين كراتين المواد الغذائية واللحوم وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في قرى وعزب ونجوع محافظة سوهاج بالتعاون مع جمعية الأورمان.

واوضح أن المبادرة جاءت استكمالًا لما قدمته الجمعية بسوهاج ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى قرى وعزب ونجوع محافظة سوهاج، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

قيمة التبرع في المبادرة

وأشار أن المواطنين يمكنهم دعم الطفل اليتيم بالتبرع بمبلغ 7200 جنيه، أو مبلغ 600 جنيه شهريا، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 12شهرًا، أو المساهمه بسهم بـ300 جنيه، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم كفالة إطعام للطفل اليتيم ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأطفال الأيتام.

يذكر أن الأورمان أطلقت عام 2003 بناء على اقتراح من أحد المتطوعين من الجمعية «يوم اليتيم» كمبادرة اجتماعية، وترجمتها على أرض الواقع في أول يوم جمعة من شهر أبريل سنويًا ـ فرصة لتسليط الضوء على رعاية وكفالة الأيتام ولتعريف الرأي العام بأهمية دعم الأيتام وتوجيه أنظار المجتمع إلى ضرورة الاهتمام بالطفل اليتيم معنويًا وماديًا.

وتشمل فعاليات الأورمان في احتفالات يوم اليتيم في القاهرة ومحافظات الجمهورية المختلفة استضافة الأطفال الأيتام في أماكن التنزهة وتوزيع الوجبات الجافة والساخنة عليهم وإتاحة فرص الاستمتاع بالألعاب لهم، فضلا عن إقامة حفلات الزفاف الجماعي للفتيات اليتيمات بحضور كبار الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.