ما هو دعاء أول ليلة وترية؟.. مفتي الجمهورية الأسبق يجيب

بدأت اليوم أول ليلة وترية في العشر الأواخر من رمضان، ويحرص المسلمون على أداء أفضل العبادات والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر، التي من بينها الدعاء حتى يحظى بالقبول والاستجابة، فمن دعاء أول ليلة وترية أن يقول المسلم: « اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، حسبما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

دعاء الليالي الوترية

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، عن أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان وما هو دعاء الليالي الوترية التي من بينها دعاء أول ليلة وترية، إنّ حكمة الله اقتضت أن يُخفي ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها وخاصة في العشر الأواخر منه ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5]، فتكون حظه من الدنيا وينال رضاء الله في دنياه وفي آخرته؛ لذلك أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان.

وأوضح «جمعة» أن ذلك يحدث حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان، وقد اختلف الفقهاء في تعيينها، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر.

دعاء أول ليلة وترية

وعن أفضل الدعاء في دعاء الليالي الوترية، ودعاء أول ليلة وترية في العشر الأواخر من رمضان، ذكر مفتي الجمهورية الأسبق، أنه قد ورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، أما بالنسبة للدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.