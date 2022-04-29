كيفية إحياء ليلة القدر بآخر ليلة وترية في رمضان 2022

كيفية إحياء ليلة القدر في آخر ليلة وترية في رمضان 2022 هو سؤال يتردد في أذهان العديد من الناس، وذلك لاغتنام ليلة القدر كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال رسول الله «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ»، فليلة القدر فضلها عظيم قال عنه الله تعالي في القرآن الكريم لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزُّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ»، لذلك تعرض «الوطن» في هذا التقرير كيفية إحياء ليلة القدر في آخر ليلة وترية.

كيفية إحياء ليلة القدر في آخر ليلة وترية في رمضان

وحول كيفية إحياء ليلة القدر في آخر ليلة وترية قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن ليلة القدر أفضل الليالي، والعمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وإحيائها يكون بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وأن يكثر من دعاء: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

كيفية إحياء ليلة القدر 2022

وعن كيفية إحياء ليلة القدر في أخر ليلة وترية في رمضان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في العشر الأواخر من رمضان فروى عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت «كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أهْلَهُ»، كما يمكن ترديد الأدعية الصحيحة من القرآن والسنة في أخر ليلة وترية في رمضان ومن هذه الأدعية:

أدعية آخر ليلة وترية في رمضان 2022

ـ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

ـ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ.

ـ اللَّهُمَّ أصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيرٍ، وَاجْعَلِ المَوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.