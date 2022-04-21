الأعمال المستحبة في أول ليلة وترية بالعشر الأواخر من رمضان

تبدأ الليلة ليالي العشر الأواخر من رمضان، والتي تعد أول الليالي الوترية من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ويسعى الجميع لاغتنام هذه الأيام بالدعاء والعمل الصالح، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

الأعمال المستحبة في العشر الأواخر

وتعرض «الوطن» في هذا التقرير الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان ودعاء ليلة القدر، وذلك تزامنًا مع بدء العشر الأواخر من رمضان، وأول الليالي الوترية.

أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر أن أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف، حيث كان النبي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ومنها أيضًا تقليل الطعام والشراب، وتقليل المنام وتقليل الكلام.

وأضاف «جمعة»، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يجب التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بالدعاء والذكر.

ليلة القدر

وروى عن السيدة عائشة رضى الله عنها، أن النبي كان إذا جاء العشر الأواخر من رمضان قام ليلها، حيث قالت: «كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أهْلَهُ».

موعد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

وروي أن النبي أوصي باغتمام ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، عن أبي سعيد الخدري قال: «إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَعْتَكِفُ في العَشْرِ الأوْسَطِ مِن رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حتَّى إذَا كانَ لَيْلَةَ إحْدَى وعِشْرِينَ، وهي اللَّيْلَةُ الَّتي يَخْرُجُ مِن صَبِيحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: مَن كانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأوَاخِرَ، وقدْ أُرِيتُ هذِه اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وقدْ رَأَيْتُنِي أسْجُدُ في مَاءٍ وطِينٍ مِن صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ، والتَمِسُوهَا في كُلِّ وِتْرٍ، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلكَ اللَّيْلَةَ، وكانَ المَسْجِدُ علَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ المَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسولَ اللَّهِ علَى جَبْهَتِهِ أثَرُ المَاءِ والطِّينِ، مِن صُبْحِ إحْدَى وعِشْرِينَ».

دعاء ليلة القدر

وعن دعاء ليلة القدر فقد روي عن السيد عائشة أنها سألت النبي إنْ وافقتُ ليلة القدر فبِمَ تدعو؟ قال لها النبي قولي: «اللهمَّ إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني».