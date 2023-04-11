مسلسل جت سليمة الحلقة 4.. سليمة تعثر على شقيقها عمر

توالت أحداث مسلسل جت سليمة بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، التي طلت على الجمهور بعد غياب دام 3 سنوات منذ ظهورها الأخير في السباق الرمضاني، إذ ينتمي المسلسل إلى فئة الـ 15 حلقة وتم عرضه في النصف الثاني من رمضان، ليحظى بمشاهدة جماهيرية كبيرة بعد عرض الحلقات الـ4 منه، لتنطلق الحلقة الـ5 الخامسة اليوم التي حملت الكثير من المواقف في محاولة سليمة للعثورعلى شقيقها عمر بعد عملها مطربة في قصر السلطان طمعان الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، فهل تنجح سليمة في محاولات العثور على شقيقها ضمن أحداث الحلقة الـ5؟.

مسلسل جت سليمة الحلقة 5

بدأت أحداث الحلقة الـ5 من مسلسل جت سليمة بمحاولة سليمة التي تجسدها دنيا سمير غانم، في إنقاذ الأميرة أحلام التي تجسد شخصيتها الفنانة مايان السيد من محاولة الانتحار، بعد موافقة والدها السلطان طمعان الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي من الزواج، فتمكنت من النجاح في ذلك، لتتجه فيما بعد إلى موكوس الذي يجسد شخصية الفنان محمد سلام بعد عمله في الاسطبل لتخبره بما حدث ليخبرها أن عمله شاق ومتعب.

كما يأمرها موكوس بعدم أعطاء الأمان لأي أحد في القصر وبالأخص السطان طمعان، إذ عرف أنها الغريبة التي يبحث عنها، مايزيدها قلقًا على نفسها وعلى شقيقها عمر الني مازالت تبحث عنه حتى الآن، ليخبرها موكوس أنه شاهد ابن السلطان يلعب مع بعض الأطفال في حديقة القصر، لتذهب لتجد شقيقها عمر ولكنها لم تتمكن من إنقاذه.

أحدث مسلسل جت سليمة الحلقة 5

تذهب سليمة فيما بعد إلى الأميرة أحلام للاعتذار لها، لتخبرها الأميرة أنها تود الحديث مع أي شخص، لأن جدتها تصفها دائما بـالثرثارة لتجلس سليمة معها وتستمع إليها، وتخبرها أنه يمكنها التعلم من كل ما حولها والاستفادة منه، لتنشأ علاقة صداقة بينهما، تم تتجه الأميرة أحلام إلى الاسطبل لتتحدث إلى الخيل بما في داخلها، للتفاجىء بصوت أحد الأشخاص بداحل الاسطبل لتكتشف أنه موكوس.

قصة مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم

تدور أحداث مسلسل جت سليمة حول سليمة التي تدخل في مغامرة جديدة بعد قراءتها أحد الكتب، التي نقلتها إلى حقبة زمنية مختلفة، إذ وجدت نفسها داخل أرض النعام التي تحاول فيه العثور على شقيقها عمر بعد ما اختفى فور وصولهم إلى هذا المكان، وذلك بعد لقاها بـموكوس الذي يساعدها في العثور عليه، إذ تعمل سليمة محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهي صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة

ومن المنتظر أن تعرض قناة CBC الحلقة الخامسة من مسلسل جت سليمة، الذي تلعب بطولته الفنانة دنيا سمير غانم، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.