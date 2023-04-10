مسلسل جت سليمة الحلقة 4.. هروب دنيا سمير غانم ومحمد سلام

تفاعل كبير لاقاه مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2023 من قِبل المشاهدين منذ عرض الحلقات الثلاثة السابقة منه، خاصة بعد ظهور «سليمة» وهي تعيش حياة بائسة تحت سيطرة زوجة والدها، وهو ما جعلها تعيش في دور سندريلا وتمر بمواقف وأحداث مختلفة، ما دفع عدد كبير من محبي وعشاق الدراما الرمضانية إلى الاهتمام بمعرفة أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 4 بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2023.

مسلسل جت سليمة الحلقة 4

مواقف وأحداث مختلفة جاءت ضمن أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 4 بطولة الفنانة دنيا سمير غانم في رمضان 2023، كان أبرزها هروب «سليمة» و«موكوس» الذي يلعب دوره الفنان محمد سلام، من القصر الملكي، الذي دخلاه للبحث عن شقيق «سليمة» وذلك بعد أن تم خطفه في أحداث الحلقات السابقة، كما تضمنت الحلقة الرابعة حزن السلطان، والذي يلعب دوره الفنان خالد الصاوي، بعد تسمم كلبة نتيجة أكل قطعة لحم، ويعتبر أن ما حدث للكلب بمثابة خيانة مُدبرة، ويأمر بالتحقيق في هذه الواقعة لمعرفة المتسبب في تسمم كلبه.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 4

ومن ضمن الأحداث الكوميدية التي شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل جت سليمة، هو محاولة «موكوس» تقديم بعض الأطعمة والأكلات لـ«سليمة»، إلا أنها تقززت بعدما علمت أن الأكل هو عبارة عن أجزاء من الجاموسة، ليقرر في النهاية إعطائها 3 ثمرات من فاكهة الموز، لتسعد «سليمة» بمساعده لها وتسأله عن سبب فعله لكل تلك التصرفات وتقديم المساعدة لها، ليجيبها متلعثمًا في الكلام أنه يتصف بالـ«جدعنة» في تصرفاته مع الجميع، ليتضح من ملامح وجهه أنه وقع في حبها، إلى جانب أيضًا مشهد كوميدي آخر لـ«سليمة» التي قررت إعداد شاي لها ولـ«موكوس» لكنها استخدمت رفات والده «سلطان» المخبأة في علية فخارية، بعدما ظنتها نوع مختلف من الشاي.

قصة مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم

وتدور أحداث مسلسل جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا؛ إذ تلعب الفنانة دنيا سمير غانم دور فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهي صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضي لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة

ويُعرض مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم على CBC الفضائية الساعة 8.45 مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2.45 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 2.15 ظهرًا، فيما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 11:15 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.45 صباحًا، إضافة إلى عرضه على منصة «Watch it» الساعة 9 مساء.