مصرع شاب في مشاجرة بالبحيرة

لقي شاب مصرعه، إثر إصابته على يد طليق زوجته بسبب حدوث مشاجرة بينهما على خلفية وقوع خلافات أسرية، بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز إيتاى البارود، وحرر محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شاب في البحيرة

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال مستشفى إيتاي البارود، جثة شاب ادعاء اعتداء من آخر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل المستشفى، وحرر المحضر اللازم.

وقوع مشاجرة بين شخصين في البحيرة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع «صبري. ال»، متأثرا بإصابته جراء وقوع مشاجرة بينه وبين «رضا. ش» طليق زوجة المجني عليه بسبب خلافات.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال محمد الفقي محامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهم، تصل إلى 15 سنة، كونها مشاجرة انتهت بوفاة أحدهما، يأتي ذلك طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة.