مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي البحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر «إسكندرية - الصحراوي »، بالكيلو 125 اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلوا إلى مستشفى وادي النطرون العام وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ربع نقل في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة شاب وأخر مصاب إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى «محمد.ر»، 24 سنة، مقيم الدقهلية، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى وادي النطرون العام.

تحديد هوية المصاب

فيما أصيب « أحمد ع.ع »، 24 سنة، مقيم الدقهلية، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.