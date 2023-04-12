تفاصيل احتفال ليلة القدر في جنوب سيناء.. إفطار جماعي وتكريم حفظة القرآن

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن برنامج الاحتفال بليلة القدر المقرر إقامته الأسبوع المقبل بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية، موضحًا أنه جرى تحديد الفائزين في مسابقة القرآن الكريم التي بدأت أول الشهر تمهيدًا لتكريمهم.

وأضاف «فودة» أن الاحتفالية الرئيسية سوف تكون في مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، على أن تكون هناك احتفالات موازية في نفس التوقيت في كل المدن، ويحضرها رئيس كل مدينة لإحياء ذكري ليلة القدر.

برنامج ليلة القدر

وتابع محافظ جنوب سيناء، إن احتفال المحافظة بليلة القدر بشرم الشيخ سوف يكون يوم الاثنين المقبل، حيث سيتم تنظيم إفطار جماعي لعمال النظافة، وهذه عادة سنوية للتأكيد على أهمية دور العامل في تجميل مدينة شرم الشيخ، وأن العامل هو جزء أساسي من نجاح الجهاز التنفيذي.

ولفت إلى أنه عقب الافطار الذي سيكون في السوق التجاري القديم سيتم التوجه إلى مسجد السلام بشرم الشيخ لأداء صلاة العشاء والتراويح، ثم تكريم حفظة القرآن الكريم على مستوى المحافظة في ليلة القدر.

توزيع ملابس العيد

وشدد على أنه كلف بتوزيع ملابس العيد للأيتام وذوي الهمم والأسر الغير قادرة بواقع 200 طقم عبارة عن «بنطلون، تيشرت وكوتشي».