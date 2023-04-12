تكثيف الجهود الأمنية لكشف لغز العثور على جثتين لطفلين في بني سويف

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف، من جهودها لكشف ملابسات حادث العثور على جثتي طفلين مُبلغ باختفائهما، داخل أحد المنازل بقرية غياضة الغربية التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.

وجرى نقل الجثتين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بالعثور على جثتي طفلين في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية يفيد بالعثور على جثتين لطفلين بسطح أحد المنازل بقرية غياضة الغربية التابعة لمركز شرطة ببا، ومبلغ باختفائهما منذ أيام، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة.

إيداع الجثتين مشرحة مستشفى ببا المركزي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف؛ يوسف جودة أحمد 10 سنوات، و محمد طه محمد 12 عامًا، جثتين هامدتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، واستصدار تصاريح الدفن.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، والإصابات في كل حالة.

جهود أمنية لكشف ملابسات الحادث

وتكثف مباحث مركز شرطة ببا جنوب بني سويف، جهودها لكشف ملابسات الحادث وظروفه وملابساته وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.