أعلنت وكالة أنباء رويترز، قبل قليل، أنّ الصين تخطط لفرض حظر جوي على شمال تايوان من 16 حتى 18 أبريل الجاري.

14 طائرة صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم، أنّ 14 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خط المنتصف بمضيق تايوان، الذي يعتبر فاصلا غير رسمي بين الجانبين.

وكانت وسائل إعلام رسمية، قالت إنّ البحرية الصينية واصلت «تدريبا قتاليا فعليا» حول تايوان الثلاثاء، بعد يوم من إعلان بكين انتهاء مناورات وانتقاد رئيسة تايوان تساي إينغ وين الصين لسلوكها «غيرالمسؤول».

وبدأت الصين المناورات يوم السبت، بعد عودة تساي إلى تايبيه عقب اجتماع في لوس أنجلوس مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي.

تحذيرات الصين

وحذّرت الصين، الولايات المتحدة من السماح لتساي بزيارة مكارثي أو مقابلته.

وتدّعي بكين حقها في السيادة على تايوان ولم تتخل قط عن استخدام القوة لإخضاع الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي لسيطرة بكين. وترفض حكومة تايوان بشدة ادعاء الصين.