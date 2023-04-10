البيت الأبيض: لا نسعى لمواجهة مع الصين.. وزيارة رئيسة تايوان لأمريكا اعتيادية

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة مع الصين، وزيارة رئيسة تايوان إلى البلاد اعتيادية، بحسب ما أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

رئيسة تايوان: دعم أمريكا غير المشروط يؤكد أننا غير معزولين

وفي وقت سابق، قالت رئيسة تايوان تساي إنج-وين، إنها تثق أن الولايات المتحدة ستكون إلى جانب بلادها في هذه الظروف الصعبة، وأضافت، خلال اجتماعها مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا الأسبوع الماضي: «دعم أمريكا غير المشروط لنا يؤكد أننا غير معزولين».

أمريكا تراقب مناورات الصين حول تايوان

كما قالت الولايات المتحدة إنها تراقب عن كثب مناورات الصين حول تايوان، مضيفة أنها تعتبر هذه المناورات تقويضا للسلم في المنطقة، فيما قالت تايوان، اليوم، إن الصين تقوض الأمن والسلام في المنطقة، وذلك عقب إنهاء المناورات العسكرية لبكين حول الجزيرة.

الصين: نمنع استقلال تايوان وكل محاولات التدخل الخارجي

ردا على ذلك، قالت وزارة الدفاع الصينية، إن بكين ستمنع استقلال تايوان وكل محاولات التدخل الخارجي، في إشارة إلى أن تلك التدريبات كانت رسالة تحذير إلى الجزيرة التي تسعى إلى الاستقلال.