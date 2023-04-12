تفاصيل ترشيح ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024: لن أنسحب مطلقا

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صباح اليوم، بعدم انسحابه بشكل مطلق من انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024، رغم توجيه عدة تهم جنائية إليه، معربا عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن غير مؤهل للترشح مرة أخرى.

ترامب يترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية ولن ينسحب

وفي مقابلة أجراها دونالد ترامب عبو قناة «فوكس نيوز»، أكّد أنَّه متهم بـ34 تهمة جنائية في نيويورك بقضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية أمريكية، وبالرغم ذلك لا يوجد شيء يمنعه من الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية حتى «الإدانة»، مشيرًا إلى أنَّه لن ينسحب مطلقًا، قائلًا: «ليس من طبيعتي، أنا لا أفعل ذلك».

ترامب يشكك في خوض بايدن لانتخابات الرئاسة

وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، شكك «ترامب» الذي يبلغ من العمر 76 عاما في قدرة «بايدن» البالغ من العمر 80 عاما على خوضه معركة إعادة انتخابه مرة أخرى، معربا عن ذلك قائلا: «لا أرى كيف يكون ذلك ممكنا، الأمر لا يتعلق بالعمر، لا أعتقد أنه قادر على ذلك»، مشيرا إلى أن أنه لا يرى أن «بايدن» لديه الإمكانية بالقيام بذلك سواء من ناحية جسدية أو ذهنية.

ومن ناحية أخرى، انتقد «ترامب» عدة قضايا مختلفة موجه اليه قد تكون ضده وضد مصالحه، حيث قال بشأن قضية احتيال ضريبي الذي أدين فيها العام الماضي، أن التجمعات الانتخابية أصبحت أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى، ولا يوجد عائق يعوقني عن الترشح فى انتخابات الرئاسة لسباق الرئاسة المقبل.

ووفقا لموقع أكسيوس الأمريكي، يواجه «ترامب» العديد من التحقيقات والاتهامات الجنائية، وهو أول رئيس حالي أو سابق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يواجه اتهامات جنائية بعد اتهامه في مانهاتن في وقت سابق من الشهر الجاري.