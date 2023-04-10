تفاصيل ترشح بايدن لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. ضغوط لإعلان قراره

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يخطط للترشح لولاية ثانية في البيت الأبيض بالانتخابات المقرر عقدها في 2024، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

بايدن يعتزم ترشحه للانتخابات لكنه غير مستعد للإعلان عن ذلك بعد

وقال «بايدن»، خلال مقابلة مع برنامج «توداي» على شبكة «إن بي سي» الأمريكية بمناسبة عيد الفصح: «أعتزم الترشح، لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد»، مضيفا أنه يعتزم الترشح عن الحزب الديمقراطي في 2024، لكنه لم يعلن ذلك رسميا بعد، وأشار بايدن ونائبته كاملا هاريس إلى أنهما سيترشحان سويا.

بدورها، ذكرت شبكة «إن سي بي» الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، أنه من المقرر أن يتخذ كبار المستشارين في البيت الأبيض قرارات نهائية بشأن إطلاق حملة لإعادة انتخاب بايدن، لافتة إلى وجود ضغوط على الرئيس الأمريكي لدفعه إلى الإعلان عن قراره.

خطة بايدن للترشح للانتخابات الرئاسية

وفي سياق متصل، ذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي أن بايدن وضع استراتيجية رقمية ستعتمد على المئات من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين سيروجون له، وذلك في مساع غير رسمية لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف الموقع أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنوي جذب المئات من المدونين والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، بمن فيهم من «تيك توك» و«انستجرام» من أجل الترويج لترشيح الرئيس الحالي في الحملة الانتخابية لعام 2024، إضافة إلى ترويج إنجازات بايدن، مشيرا إلى أن هؤلاء سيكون لديهم قريبا غرفة خاصة لمؤتمرات صحفية في البيت الأبيض.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي قال، في نوفمبر 2022، إنه غير متعجل بشأن الإعلان عن موقفه بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية، وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن جدوله الزمني بشأن قرار الترشح للانتخابات لن يتأثر بسلفه، الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرا إلى نيته للترشح لكنه سيؤكد ذلك مطلع عام 2023، وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.