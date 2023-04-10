هل سيلتقي «بايدن» و«ترامب» مجددا في انتخابات الرئاسة 2024؟

بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، ترشحه رسميا لولاية ثانية في البيت الأبيض بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في 2024، هل يلتقي «بايدن» و«ترامب» مجددا في تلك الانتخابات، وما هي أبرز التحديات

هل يلتقي «بايدن» و«ترامب» في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024؟

قال الدكتور محمد اليمني خبير العلاقات الدولية في العلوم السياسية بجامعة ديانا إنتل البريطانية في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أنه من المرجح بشكل كبير ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام جو بايدن، وذلك نتيجة للشعبية الكبيرة التي يحظي بها ترامب من الجمهور، حيث إن أكثر من 50% من الجمهوريين مستعدون لدعمه، بالرغم من نية السلطات الأمريكية، توجيه اتهامات ضده في المحكمة مانهاتن كما إنه يستعطف قلوب الجميع تمهيدا لخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، معربا أن الاتهامات الموجهة ضد ترامب قد تسبب له بعض المعوقات في حال خوضه للانتخابات.

وأكد «اليمني»، أن أهم التحديات التي ستواجه «بابدن» في حال ترشح «ترامب» للانتخابات المقبلة، هو ملف الحرب الروسية الأوكرانية، فإذا أعلن ترامب في خطته الانتخابية عن مبادرات وإجراءات فعلية حاسمة لوقف الحرب والنزيف، وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد خاصة بعد تدهوره في عهد «بايدن»، من المتوقع حصوله على دعم كبير من الناخبين.

خطة «بايدن» للترشح لانتخابات الرئاسة

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد خطط لوضع استراتيجية الكترونية تعتمد على الآلاف من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين سيروجون له قبل خوضه انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، حيث صرح موقع «أكسيوس» أن هؤلاء المتابعون من المقرر حصولهم على غرفة إحاطة خاصة بهم في البيت الأبيض، وذلك من أجل تعزيز مكانة «بايدن» بين الناخبين الشباب الذين يلعبون دوراً هاما في نجاح الديمقراطيين في الانتخابات.