تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر اليوم

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن حركة تداول البضائع تشهد نشاطاً كبيراً، حيث سجل حجم التداول اليوم الأربعاء 17 ألف طن.

حركة الصادرات والواردت

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة استقبال وسفر السفن تشهد انتظاماً، وبلغ إجمالي عدد السفن المتراكية على الأرصفة 9 سفن، فيما تم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و922 شاحنة، و78 سيارة.

وأشار البيان إلى أن حركة الواردات اليوم سجلت 5000 طن بضائع، و573 شاحنة، و66 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع، و349 شاحنة، و12 سيارة.

حركة تداول البضائع والركاب في نويبع وسفاجا

وأوضح بيان الهيئة، أن ميناء سفاجا يستقبل اليوم السفينتين «أمل» و«دليلة»، فيما يشهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع، و335 شاحنة، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن هي «سينا» و«أيلة» و«بريدج»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1925 راكبا بموانيها.