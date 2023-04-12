تعرف على دعاء ليلة القدر مكتوبا.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تتطلع الأمة الإسلامية إلى ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، ولها فضل عظيم، وتمحى فيها الذنوب، لذلك يلجأ الصائمون في هذه الليلة إلى الإكثار من ترديد الدعاء، ويستعرض هذا التقرير دعاء ليلة القدر مكتوب.

دعاء ليلة القدر مكتوب

وعن دعاء ليلة القدر مكتوب، ذكرت دار الإفتاء المصرية، حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

تعرف على دعاء ليلة القدر مكتوب

وبالإضافة إلى دعاء ليلة القدر مكتوب والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» فإن هناك أدعية مأثورة عن النبي أيضا يمكن ترديدها في كل وقت وليس فقط في شهر رمضان أو ليلة القدر، وهي أدعية لفك الكرب والشدة، منها ما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبِ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» رواه البخاري (6346) ومسلم (2730).

ما هو دعاء ليلة القدر مكتوب؟

وعن أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» رواه أبو داود (5090)، وحسّنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود»، وهو ما يمكن دعاء ليلة القدر مكتوب.