دعاء ليلة القدر كما ورد عن النبي.. الإفتاء توضح الدعاء المأثور (فيديو)

دعاء ليلة القدر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تناولته دار الإفتاء المصرية سواء عبر موقعها الرسمي أو قناتها بموقع يوتيوب، وهو ما يستعرضه التقرير التالي لاسيما مع قرب حلول العشر الأواخر من شهر رمضان التي يستحب ويسن فيها الاجتهاد في الأعمال الصالحة وطلب المغفرة والعفو من الله والفوز بثواب ليلة القدر فضلا عن ترديد دعاء ليلة القدر كما ورد عن النبي.

دعاء ليلة القدر كما ورد عن النبي

وبخصوص دعاء ليلة القدر كما ورد عن النبي فقد تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا جاء فيه: كيف نفوز بليلة القدر؟ وما الدعاء المأثور فيها؟ وأوضحت الدار أنَّه قد اقتضت حكمة الله أن يُخفي ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها وخاصة في العشر الأواخر منه ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5]، فتكون حظه من الدنيا وينال رضاء الله في دنياه وفي آخرته.

سبب إخفاء موعد ليلة القدر

وتابعت دار الإفتاء حديثها عن سبب إخفاء ليلة القدر قائلة: لذلك أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان؛ حثًّا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان.

وأشارت الدار أيضًا إلى أنَّه قد اختلف الفقهاء في تعيينها، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

الدعاء المأثور في ليلة القدر

وبخصوص موضوع دعاء ليلة القدر كما ورد عن النبي قالت دار الإفتاء المصرية: أما بالنسبة للدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وفي فيديو بثته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها بموقع يوتيوب تناول الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بالدار موضوع دعاء ليلة القدر كما ورد عن النبي حيث ذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»

وواصل قائلا إن: غاية مراد العبد أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه فإذا ما عفى أصلح لك الأحوال، وإذا ما عفى أزال ذنبك وستر عيبك وأسكنك جنته، إذا ما عفى فتح لك أبواب الخير وأغلق عنك أبواب الشر.

وتابع أمين الفتوى حديثه في موضوع دعاء ليلة القدر كما ورد عن النبي حيث أوضح أنه «كان أحد الصالحين يدعو ويقول اللهم ارضى عنا فإن لم ترضى عنا فاعف عنا فإن السيد قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه دعاء فيه خير وبركه ودعاء الصالجين لأنهم كانوا يعرفون كيف يتاجرون مع الله بالكلمة، يتاجرون مع الله بالأفعال الطيبة، يتجارون مع الله بالدعاء» بحسب تعبيره.

وقال الشيخ عويضة عثمان: أكثرو من قول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم ياعفو لا تحرمنا من عفوك في هذه الأيام المباركة ولا تخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا وقد غفرت الذنوب وسترت العيوب ورفعت الدرجات اللهم آمين.

موعد الليالي الوترية

وبعد استعراض دعاء ليلة القدر كما ورد عن النبي تتناول السطور التالي مواعيد الليالي الوترية التي يسن تحري ليلة القدر فيها بالتاريخ الميلادي والهجري، كما يسن تحري ليلة القدر في جميع ليالي العشر الأواخر من رمضان:

- الليلة الوترية الأولى، تبدأ ليلة 21 رمضان 1444، أولى ليالي الوتر، من مغرب الثلاثاء، الموافق 11 أبريل 2023، حتى فجر الأربعاء 12 إبريل.

- الليلة الوترية الثانية، توافق ليلة 23 رمضان 1444، من مغرب الخميس الموافق 13 من أبريل 2023، حتى فجر الجمعة 14 إبريل.

- الليلة الوترية الثالثة، تبدأ ليلة 25 رمضان 1444، من مغرب السبت، الموافق 15 أبريل 2023، حتى فجر الأحد 14 أبريل.

- الليلة الوترية الرابعة، تبدأ ليلة 27 رمضان 1444، من مغرب الإثنين الموافق 17 أبريل، وتنتهي فجر الثلاثاء 18 أبريل.

- الليلة الوترية الخامسة والأخيرة في رمضان، تبدأ ليلة 29 رمضان 1444، من مغرب الأربعاء الموافق 19 أبريل، وتنتهي فجر الخميس 20 أبريل.