المشاط تبحث تطورات برنامج «نوفي» مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، وديفيد ثورن، مُستشار المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، خلال حفل استقبال نظمه مايكل بلومبرج، مبعوث الأمم المتحدة للعمل المناخي، لتكريم كريستالينا جيورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، حول قيادتها لجهود العمل المناخي، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد، المنعقدة في واشنطن.

تطورات برنامج «نُوَفِّي»

وخلال اللقاء، بحثت وزيرة التعاون الدولي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، المنعقد في مدينة شرم الشيخ نهاية نوفمبر الماضي، والخطوات المنفذة حتى الآن من أجل تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، التي تنفذها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية، وتمثل نموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لتحفيز جهود التنمية والعمل المناخي.

ووجهت المشاط الشكر إلى كيري على الدعم المتواصل لبرنامج "نُوَفِّي"، وإجراءات الدولة المصرية لدفع جهود التنمية المستدامة والشاملة، وتحفيز العمل المناخي إقليميًا ودوليًا في ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، وصدور الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا، الخاص بدعم محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي».

التحول إلى الاقتصاد الأخضر

وأشارت المشاط إلى المضي قدمًا في الإجراءات والخطوات الفنية المتعلقة بإعداد المشروعات، وتعزيز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، لتنفيذ المشروعات المتفق عليها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

من جانبه، أكد جون كيري حرص الولايات المتحدة على دعم الجهود المصرية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن برنامج «نُوَفِّي» يعد نموذجًا عمليًا وفاعلًا للعالم فيما يتعلق بالمنصات القطرية للعمل المناخي والتنمية.